 Порошенко и Вакарчук записались в один и тот же комитет Верховной Рады

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам источника, кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете поданы фракциями "Европейская солидарность" и "Голос" соответственно в среду вечером.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых – из "Слуги народа".