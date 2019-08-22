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Все про:Вакарчук (4) Порошенко (1682)

 Порошенко и Вакарчук записались в один и тот же комитет Верховной Рады

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, сообщил источник в секретариате Верховной Рады.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам источника, кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете поданы фракциями "Европейская солидарность" и "Голос" соответственно в среду вечером.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых – из "Слуги народа".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144165
 
 
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"ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТКЕ"...."ПО ОСВОЕНИЮ НОВЫХ ГАЛАКТИК"....(если повезёт - можно "Теслу" на землю вернуть....и продать)...ПОДСОЧИНИТЬ ПАРУ ХИТОВ - ПЛАГИАТОВ НА гр. "QUEEN"...или ХОТЯ БЫ ПОПИСАТЬ НА ИХ ОБЛОЖКУ ПЛАСТИНКИ...В ТУАЛЕТЕ ВР!...
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это да.
Стоило бы поучиться у них обоих тому, кто умеет самостоятельно только нюхать.
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Экспрезидент - рядовой член комиссии ВР - это ж как надо цепляться за неприкосновенность, чтобы так опуститься.
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так у нас страна больших возможностей!
Президент может спуститься со своих высот, а кокаинщик и клоун-до них подняться!
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По внешней политике....до им максимум спорт можно доверить.
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