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 На Южно-Украинской АЭС нелегально майнили криптовалюту

Должностные лица Южно-Украинской атомной электростанции занимались майнингом криптовалюты на режимном объекте.

Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда Николаева, сообщает БизнесЦензор.

"СВ УСБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное производство №22019150000000006 по сведениям о том, что должностные лица ОП "ЮУ АЭС" в режимном помещении станции не санкционировано разместили компьютерное оборудование с подключением к сети Интернет", - говорится в документе.

В результате чего произошло разглашение сведений о физической защите, что составляет государственную тайну, отмечается в постановлении.

Проведены обыски, изъято компьютерную технику и комплектующие, который использовались для майнинга.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144162
 
 
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