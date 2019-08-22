[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 ЕБА поддержала проект постановления НКРЭКУ об изменении расчетов распределения газа

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает одобренный Нацкомиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг проект постановления, которым предусматривается изменение подходов к расчетам за услуги распределения газа и процедуры установления тарифов операторов газораспределительной системы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕБА сообщает БизнесЦензор.

Эксперты Ассоциации убеждены, что предложенный этим документом подход имеет ряд существенных преимуществ.

ЕБА считает, что документ будет способствовать унификации подходов в тарифообразовании операторов газового рынка Украины; является более понятным для представителей отрасли, поскольку на практике механизм заказанной мощности уже реализуется на рынке газа для оператора газотранспортной системы.

Также в ЕБА считают, что документ уменьшит финансовую нагрузку на бытового потребителя в отопительный период; обеспечит равномерное поступление средств операторам ГРМ в течение года. Это позволит более эффективно планировать деятельность и поддерживать газораспределительные системы в надлежащем состоянии.

В ЕБА указывают, что данный документ предусматривает понятный расчет для бытового потребителя данных о фактическом потреблении природного газа в течение предыдущих периодов.

Также документ даст возможность промышленным потребителям заказывать величину мощности самостоятельно, при этом оставаясь ответственными за ее превышение.

"Учитывая это, Ассоциация выражает поддержку проекту постановления и считает, что предложенные им преобразования будут способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости рынка природного газа для его участников", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144152
 
 
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