 Украина сократила экспорт арбузов до трехлетнего минимума

Об этом со ссылкой на Шувар сообщает БизнесЦензор.

В тот же период сезона 2018 года Украина экспортировала более 7 тыс. тонн арбузов, а в сезоне 2017 было экспортировано более 9,5 тыс. тонн.

Украинские производители говорят, что экспорт в этом сезоне затруднен жесткой конкуренции в странах ЕС, хотя именно в этот регион был направлен главный объем экспорта в первой половине сезона 2019 года.

Спрос со стороны Беларуси - второму по значимости внешнему рынку сбыта украинских арбузов - тоже снизился из-за более жесткие требования к безопасности украинских арбузов. В этом сезоне на рынке Беларуси усилилась конкуренция с российскими арбузами.

В то же время трейдеры отмечают существенное увеличение предложения украинских арбузов на внутреннем рынке. Благодаря этому украинцы сегодня покупают арбузы значительно дешевле, чем в последние 3 года.