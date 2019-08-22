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 Украина сократила экспорт арбузов до трехлетнего минимума

Украина сократила в июне и июле экспорт арбузов до 6,4 тыс тонн, что является наименьшим за последние 3 года.

Об этом со ссылкой на Шувар сообщает БизнесЦензор.

В тот же период сезона 2018 года Украина экспортировала более 7 тыс. тонн арбузов, а в сезоне 2017 было экспортировано более 9,5 тыс. тонн.

Украинские производители говорят, что экспорт в этом сезоне затруднен жесткой конкуренции в странах ЕС, хотя именно в этот регион был направлен главный объем экспорта в первой половине сезона 2019 года.

Спрос со стороны Беларуси - второму по значимости внешнему рынку сбыта украинских арбузов - тоже снизился из-за более жесткие требования к безопасности украинских арбузов. В этом сезоне на рынке Беларуси усилилась конкуренция с российскими арбузами.

В то же время трейдеры отмечают существенное увеличение предложения украинских арбузов на внутреннем рынке. Благодаря этому украинцы сегодня покупают арбузы значительно дешевле, чем в последние 3 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144142
 
 
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