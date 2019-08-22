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 В Полтаве горел склад "Новой почты"

В Полтаве загорелось одноэтажное складское здание "Новой почты", предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"21 августа в 19:50 в г.Полтава по ул. Ветеринарная, 22 в одноэтажном складском здании "Новая Почта" возник пожар… По состоянию на 21:30 площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 45 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

В свою очередь в пресс-службе "Новой почты" отметили, что загоревшееся помещение используется для нужд компании.

"В помещении, которое используется для нужд компании, произошло возгорание. На месте работают пожарные. Никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе "Новой Почты", отметив, что сейчас это вся информация по инциденту.В Полтаве горел склад Новой почты 01
В Полтаве горел склад Новой почты 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144138
 
 
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