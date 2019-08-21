 Крупнейшая шахта ДТЭК Ахметова в России показала 2,2 миллиарда рублей прибыли

Выручка предприятия выросла на 21,3% – до 13,7 млрд рублей, при повышении себестоимости на 21,1%, до 6,7 млрд рублей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Прибыль от продаж увеличилась на 28,9% – до 4,1 млрд рублей, а прибыль до налогообложения, напротив, уменьшилась на 5,6% – до 2,8 млрд руб.

Снижение чистой прибыли связано, в том числе, с увеличением "прочих расходов" в 3,4 раза (до 1,2 млрд рублей) при сокращении "прочих доходов" в 2,9 раза (до 132,3 млн рублей).

Коммерческие расходы предприятия в 2018 году выросли на 12,4% (до 2,7 млрд рублей), управленческие – на 10% (до 208,9 млн рублей). Дебиторская задолженность увеличилась с 1,3 млрд рублей на 1 января 2018 года до 4,4 млрд рублей на 1 января 2019 года, кредиторская задолженность сократилась с 2,6 млрд рублей до 2 млрд рублей.

Из отчетности следует, что в 2018 году компания направила на выплату дивидендов 9,1 млн рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году.

В то же время второе предприятие ДТЭК в Ростовской области – ОАО "Донской антрацит" – в 2018 году получило 709,3 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 453 млн рублей чистой прибыли в 2017 году.

Выручка компании выросла на 2%, до 2,1 млрд руб., а себестоимость – на 12,2%, до 1,6 млрд руб. В результате валовая прибыль снизилась на 21,7% – до 475,4 млн рублей, прибыль от продаж – на 27,3%, до 313 млн рублей.

Компания получила 844,2 млн рублей убытка до налогообложения против 597,9 млн рублей доналоговой прибыли в 2017 году.

"Прочие доходы" предприятия в прошлом году сократились в 5,1 раза, до 77,3 млн рублей, тогда как "прочие расходы", наоборот, выросли в 5,3 раза, достигнув 1,2 млрд рублей.

Дебиторская задолженность АО сократилась с 2 млрд рублей на 1 января 2018 года до 1,6 млрд рублей на 1 января 2019 года, кредиторская – с 624,4 млн рублей до 274,2 млн рублей.

Из отчетности следует, что по итогам 2018 года компания не выплачивала дивиденды.

Читайте также: Запасы дефицитного антрацита на складах ТЭС начали расти после начала поставок ДТЭК из России

"Донской антрацит" с 2004 года получал чистую прибыль 4 раза: в 2006 году – 99,1 млн рублей, 2011 году – 207,6 млн рублей, 2016 году – 1,1 млрд рублей и в 2017 году – 453 млн рублей. Все остальное время компания работала с убытком. Максимальный чистый убыток – 2 млрд рублей – был получен в 2015 году.

Напомним, в июне 2012 года ДТЭК купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом". Промышленные запасы угля этих активов оцениваются в 136 млн тонн.

Как сообщалось, украинский энергохолдинг "ДТЭК Энерго" по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 4,84 млрд грн против чистого убытка 2,92 млрд грн за 2017 год.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. "ДТЭК" управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram