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Все про:Газ (3663) Нафтогаз (1807) отопительный сезон (329)

 "Нафтогаз" разрешил населению закупить газ на зиму по летним ценам

НАК "Нафтогаз Украины" предложил всем газопоставляющим компаниям открыть возможность для населения по покупке газа для отопления зимой по действующим низким летним ценам.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Группа "Нафтогаз" запустила новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции "Твоя Энергонезависимость". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона", – сказано в сообщении.

Как пояснил глава правления НАК Андрей Коболев, цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25% и сейчас она ниже, чем год назад. Однако есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос.

"На это указывают и текущие биржевые прогнозы. Многие наши коммерческие клиенты уже зафиксировали свои расходы на газ, подписав желаемые объемы. Теперь такая возможность есть и у бытовых потребителей. Такой продукт существует на многих развитых рынках", – сказал глава "Нафтогаза".

В компании уточнили, ч то в рамках программы "Газовый запас" бытовые потребители смогут закупить на нынешних условиях до 25 тыс. кубометров газа, чего должно хватить для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы.

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Воспользоваться этим предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Кроме собственной газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", участие в этой программе предложено всем газопоставляющим компаниям Украины, обслуживающих бытовых потребителей.

Для того, чтобы воспользоваться новым продуктом, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта), подписать дополнительное соглашение с типовым договором поставки природного газа, внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки/распределения.

"Наш новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые до сих пор были доступны только коммерческим потребителям. Он позволит людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке. Сейчас мы предлагаем продукт через существующую сеть газмбытов, чтобы к нему получило доступ максимальное количество потребителей. После открытия рынка газа для населения такой продукт смогут предлагать непосредственно бытовым потребителям и "Нафтогаз", и другие игроки рынка", – прокомментировал директор газового дивизиона "Натфогаза" Андрей Фаворов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144104
 
   
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 Топ комментарии
 
вы же кричите что коболев покупает летом газ дешево и продает зимой дорого, вот и предлагает вам купить газ летом для себя а заберете его зимой
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Коболев что-то знает? Неужели зимой мировые цены на газ снизятся?
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"цена - 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения)"
***
поци конченні, наш газ, з нашої землі, продають нам, пересічним українцям, власникам надр за світовими цінами..
і де бідним пенсіонерам українцям взяти гроші на всю зиму коли пенсія нині становить 1500-2000 грн.
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Коболев что-то знает? Неужели зимой мировые цены на газ снизятся?
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вы же кричите что коболев покупает летом газ дешево и продает зимой дорого, вот и предлагает вам купить газ летом для себя а заберете его зимой
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то чого лізеш коментувати в чому ні бумбум
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ты понималкин молоко на губах вытри, потом вякай что то ))) за тебя мама думает
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аргумент недорозвинених. вони б на таке образились (тому що стосовно тебе правда або недалеко від неї) тому посилено сиплють такими зачіпками до інших "Нафтогаз" разрешил населению закупить газ на зиму по летним ценам - Цензор.НЕТ 5781
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Сподіваюсь тебе, крадій лісу, не жалітимуть
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пусть я буду зладюжкой))) хоть коммуналку могу платить в отличии от тебя))
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Черговий ідіотський аргумент. Я теж оплачую всю комуналку, що це говорить про завищеність чи ні цін монополіста?
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Так просто, В компании уточнили, ч то в рамках программы "Газовый запас" бытовые потребители смогут закупить на нынешних условиях до 25 тыс. кубометров газа, сразу цена - 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения), и вот это тоже так просто, «Нафтогаз Украины» рассчитал новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в августе. В соответствии с постановлением правительства от 5 июня, цена составила 4653,54 грн за 1 тыс. куб. м, что на 5,1% меньше по сравнению с июлем.
Прошу ссылку на официальный источник где указано что в сентябре газ дорожает на 200+ гривен, вот это не так просто .
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И ещё, надо всегда помнить слова Гройсмана, что цена на газ зимой будет такой как в августе/сентябре и нет основания для её увеличения, я не вижу оснований не верить Гройсману, а вот Кобалев рвёт и мечет.... икру.
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якби ці уроди зафіксували ціни на рік вперед і давали дисконт, а так звичайне кашерне розводілово
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"Дозволив"??? Рудий хапуга ще й дозволяє жити нам бідно чи ще бідніше? Яка ганьба!
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"цена - 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения)"
***
поци конченні, наш газ, з нашої землі, продають нам, пересічним українцям, власникам надр за світовими цінами..
і де бідним пенсіонерам українцям взяти гроші на всю зиму коли пенсія нині становить 1500-2000 грн.
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А ти як хотів. Рабство існувало завжди і буде існувати в майбутньому. Просто міняється форми рабства, методи, цілі рабства. Привикай.
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Терзают смутные сомнения, а не хочет ли Нафтогаз хапнуть максимальную предоплату учитывая слухи о своем скором закрытии. Ну вот не верю я в такого добренького Кобалева.
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и как это выглядит на практике? типа я закажу мне цистерну доставят в квартиру?!
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Такой договор есть смысл идти заключать тем у кого большой расход зимой, типа внести предоплату за полгода зная средний расход своего котла.
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