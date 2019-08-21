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 Потепление позволит превратить Украину в экспортера риса, – Минагрополитики

В Украине целесообразно развивать отрасль рисоводства, чтобы полностью обеспечивать собственные потребности, а в перспективе – экспортировать рис на внешние рынки.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Украина – одна из ведущих стран мира по экспорту зерновой продукции. Однако, импорт такого полезного и диетического продукта, как рис значительно превышает экспорт. На сегодня только два региона (Одесская и Херсонская области) занимаются выращиванием риса. Учитывая климатические изменения, в Украине есть все возможности для увеличения посевов риса для обеспечения как собственных нужд, так и в перспективе – освоение новых рынков сбыта", – сказал Шеремета.

По мнению замминистра, перспективными рынками сбыта для украинского риса могут стать азиатские страны, где больше всего потребляют этот продукт и происходит прирост населения.

Шеремета добавил, что выращивание риса также имеет важное значение и как фактор эффективного использования малопродуктивных земель для улучшения их плодородия, мелиоративного состояния, а также для получения в рисовых севооборотах высоких урожаев других зерновых, технических и кормовых культур.

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Как отмечается в сообщении, Институтом риса НААН проводятся исследования по созданию новых высокопродуктивных сортов риса, разрабатываются энергосберегающие технологии выращивания в рисовых севооборотах сопутствующих культур, изучаются новые средства защиты, что позволит увеличить эффективность системы защиты с 60-70% до 97-100%, а количество сохраненного урожая - до 50%.

В то же время аграрии среди сдерживающих факторов развития отрасли рисоводства указывают высокие затраты на воду, электроэнергию, орошение, конкуренцию импортируемых видов риса с отечественными и т. п.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144102
 
 
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