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 МВФ предостерег страны от попыток девальвировать национальные валюты

Международный валютный фонд предостерег правительства от попыток ослабить нацвалюты посредством смягчения денежно-кредитной политики или рыночных интервенций, сообщив, что это нанесет ущерб функционированию международной валютной системы и ухудшит положение всех стран.

Об этом говорится в сообщении МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В сообщении МВФ говорится, что предложения об использовании смягчения денежно-кредитной политики и прямых покупок валюты других стран вряд ли сработают.

"Не стоит слишком верить в то, что смягчение денежно-кредитной политики может ослабить валюту страны настолько, чтобы обеспечить долгосрочное улучшение торгового баланса за счет изменения структуры расходов. Одна только денежно-кредитная политика вряд ли может спровоцировать сильную и устойчивую девальвацию, которая необходима для достижения такого результата", - написали главный экономист МВФ Гита Гопинат и исследователи фонда Густаво Адлер и Луис Кубедду.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144100
 
 
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