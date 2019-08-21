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 "Антонов" отдал еще 900 миллионов на ремонт двигателей

ГП "Антонов" 15 августа заключило соглашение с ГП "Ивченко-Прогресс" об услугах по обслуживанию авиационных двигателей на 920 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года будут предоставлены услуги по ремонту авиационных двигателей Д-18Т и Д-36 и/или их деталей, сборочных единиц, модулей и агрегатов, предназначенных для гражданских самолетов Ан-124-100 "Руслан", Ан-225 "Мрия", Ан-148, Ан-74, Ан-72. Объем заказа будет указываться в дополнительных соглашениях.

"Антонов" и "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. академика А.Г.Ивченко" ("Ивченко-Прогресс") входят в государственный концерн "Укроборонпром".

Как сообщалось, 5 августа ГП "Антонов" заключило аналогичное соглашение с ПАО "Мотор Сич" о предоставлении услуг для авиационных двигателей на сумму 920 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144099
 
 
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