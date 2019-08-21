 "Укрзализныця" установит на вокзалах бесплатные розетки с USB портами

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной скомпании, передает БизнесЦензор.

"Заряжать свои гаджеты на вокзалах и в поездах можно абсолютно бесплатно... Кроме того планируем на железнодорожных вокзалах обустроить розетки с USB портами", – сообщили в компании.

В "Укрзализныце" напомнили, что решение о том, что пассажиры могут пользоваться розетками на возкзалах бесплатно, было принято еще в 2017 году.

"Если у вас будут требовать за это деньги, обязательно сообщите наш контактный центр: 0 800503111", – отмечается в сообщении.

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