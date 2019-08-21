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 Ryanair начнет летать в Грузию

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair в ноябре 2019 года откроет три маршрута из столичного аэропорта Грузии Тбилиси и аэропорта Кутаиси в Европу.

С 6 ноября Ryanair начнет летать четыре раза в неделю из Тбилиси в аэропорт Бергамо недалеко от Милана, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

С 7 ноября Ryanair запустит рейсы из Кутаиси в Марсель, с 9 ноября – из Кутаиси в Болонью. По обоим направлениям авиакомпания будет совершать полеты два раза в неделю.

Также в системе бронирования Ryanair появились рейсы Тбилиси-Кельн, которые доступны с 29 марта 2020 года. Указанная на сайте лоу-коста частота полетов – два раза в неделю.

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Как отмечается, Ryanair станет первым полноценным крупным лоу-костом, который начнет летать в Тбилиси. До этого момента бюджетные авиакомпании избегали полетов в столичный аэропорт Грузии из-за высоких цен на обслуживание.

Сейчас на грузинском рынке работает венгерский лоу-кост Wizz Air. Маршрутная сеть авиакомпании включает 39 уже действующих или анонсированных направлений из Кутаиси. В местном аэропорту Wizz Air базирует три авиалайнера и планирует увеличить базу до пяти воздушных судов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144092
 
 
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