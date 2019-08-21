[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.08 27.73
 Регуляторная политика, Социальная политика
  225  0
Все про:Кабмин (3297) медицина (247) Минздрав (325) образование (81)

 Кабмин ввел контроль за качеством повышения квалификации врачей

Кабинет министров на заседании в среду, 21 августа, внес изменения в Положение о системе непрерывного профессионального развития врачей, которые предусматривают создание агентства по вопросам непрерывного профессионального развития.

Это агентство будет контролировать качество работы учреждений, предоставляющих образовательные услуги по четким параметрам, утвержденным Минздравом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это позволит утвердить требования к мероприятиям непрерывного профессионального развития, создать агентство, которое будет контролировать качество предоставления образовательных услуг для медиков, а также запустить новый принцип финансирования, когда деньги на профессиональное развитие пойдут за врачами", – отмечается в сообщении.

Согласно новой редакции документа, врачи получат доступ к перечню мероприятий таких проверенных провайдеров, а государство - инструмент контроля качества рынка профессионального совершенствования медиков.

"Конкурентная среда будет способствовать развитию провайдеров, поддержке культуры добропорядочности и соблюдению высоких стандартов, ведь нарушение требований к образовательным компонентам мероприятия или наличие коммерческих злоупотреблений будет приводить к исключению провайдеров из реестра", – отмечают в Минздраве.

При этом изменятся принципы финансирования профессионального развития врачей.

"Сейчас речь идет фактически о содержании учреждений и факультетов последипломного образования. По новым правилам "деньги пойдут за врачами" – на те образовательные мероприятия, которые интересуют конктретного врача и улучшают конкретную врачебную практику", – пояснили в Минздраве, пообещав сообщил о начале реализации такого принципа дополнительно.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144082
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гройсман Донбасс Кабмин Киев НАБУ Нацполиция Россия суд Трамп
 
 
 
 
 
 вверх