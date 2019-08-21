 Мировые трейдеры не могут найти покупателей на грязную российскую нефть, – Reuters

По данным источников Reuters, по крайне мере 600 тыс. тонн зараженной нефти Urals, отгруженной из Усть-Луги в конце апреля - начале мая, до сих пор остаются на воде, передает БизнесЦензор.

Большая часть из этого объема, 500 тыс. тонн, приходится на Glencore: на VLCC Amyntas находятся порядка 300 тыс. тонн и по 100 тыс. тонн на танкерах Searanger и Searuby.

У BP остается 100 тыс. тонн нефти Urals с повышенным содержанием хлорорганики на танкере Fsl Shanghai.

По словам источников агентства, компания пыталась продать эту партию на тендере ранее в августе, но не нашла покупателя.

BP и Glencore приобрели партии зараженной нефти у "Роснефти". Как отмечают трейдеры, пока компании не продадут грузы, они не могут обратиться к продавцам за компенсацией потерь.

"Обратиться за компенсацией к российской стороне можно только после продажи нефти и подсчета своих убытков", – пояснил один из источников в торговых кругах.

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Как отмечает агентство, до сих пор о компенсации с российской "Транснефтью" договорились лишь казахстанские производители, которые отгружают нефть транзитом через РФ в порту "Усть-Луга". Сумма компенсации для них согласована на уровне $15 за баррель.

По данным трейдеров, помимо казахстанских компаний за компенсацией к российским продавцам нефти пока никто не обращался, однако суммы компенсаций в заявках других пострадавших покупателей могут оказаться выше.

"Многие покупатели Urals полагают, что компенсации в $15 за баррель недостаточно", – отметил трейдер крупной европейской компании.

Ряд покупателей, получивших загрязнённую нефть на свои НПЗ, хотят компенсацию на уровне $30 за баррель и выше, сообщили два источника в торговых кругах, знакомых с ходом переговоров.

Другой источник в отрасли отметил, что покупатели российской нефти, скорее всего, заявят размер потерь осенью, когда завершат переработку загрязненного сырья.

Некоторые европейские НПЗ, например принадлежащий Total крупный завод Leuna в Германии, были вынуждены приостанавливать переработку из-за проблем с оборудованием, связанных с загрязненной нефтью. Нефтепереработчикам приходится смешивать один баррель грязной нефти в среднем с 10 баррелями чистой, чтобы НПЗ могли перерабатывать объем без риска испортить оборудование.

Напомним, инцидент с загрязнением российской нефти хлорорганикой в нефтепроводах "Транснефти" произошел в конце апреля, в результате чего были заражены около 5 млн тонн российского экспортного сорта. По крайней мере половина этого объема была отгружена конечным потребителям, многие из которых до сих пор не смогли утилизировать или перепродать эту нефть. В результате кризиса также были временно приостановлены поставки нефти РФ в Европу по трубопроводу "Дружба".

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