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 YouTube собирается отказаться от таргетированной рекламы для детей, – Bloomberg

YouTube собирается отказаться от показа таргетированной рекламы в роликах, предназначенных для детей, чтобы удовлетворить требования американских регуляторов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает БизнесЦензор со ссылкой Коммерсант.

При этом, по их данным, это решение еще не окончательное.

Федеральная торговая комиссия (FTC) проверяла, не нарушает ли видеосервис закон о защите в интернете частной информации детей. Таргетированная реклама для детей нарушает положение закона, запрещающее сбор информации о детях до 13 лет без разрешения их родителей. Ранее сообщалось, что YouTube и FTC пришли к соглашению, но его конкретные пункты не назывались - неизвестно, относился ли к ним отказ от таргетированной рекламы в видео для детей. YouTube и FTC отказались от комментариев.

В последнее время YouTube приходится регулярно принимать меры, связанные с его популярностью среди детей. Как ранее сообщал Bloomberg, в начале июля сервис внес значительные изменения в ПО, которые должны повысить качество именно детского контента, а в конце июля генеральный директор Google Сундар Пичай заявил, что одним из главных направлений развития YouTube в ближайшее время будет развитие приложения для детей YouTube Kids.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144071
 
 
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