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 "Роснефть" начала переводить контракты на оплату в евро из-за угрозы санкций, – Reuters

Российская госкомпания "Роснефть" уведомила своих покупателей о переводе всех новых контрактов на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников агентства, переход на расчеты в евро отражает попытки "Роснефти" снизить негативное влияние от возможных санкций США на ее бизнес-процессы.

Ранее "Роснефть" использовала доллары США в качестве основной валюты для продажи нефти и нефтепродуктов, в то время как евро и российский рубль были альтернативными вариантами в случае невозможности оплаты в долларах.

"Все новые тендеры на экспортные поставки нефтепродуктов ("Роснефти") будут с указанием евро в качестве валюты платежа", – сказал один из источников.

По словам трейдеров, "Роснефть" уже в прошлом году провела работу по подготовке клиентов к возможному переводу расчетов в евро, добавив ряд изменений в контракты на поставку нефти и нефтепродуктов.

"В конце прошлого года был активный переговорный процесс по поводу включения в контракты валютной оговорки, оговаривали детали перевода. В основном все согласовали, теперь опробуем на практике", – сказал трейдер в компании, которая осуществляет закупку нефтепродуктов у "Роснефти".

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Согласно контрактам "Роснефти", для перевода доллара США в евро компания предлагает пользоваться валютным курсом евро/доллар агентства Bloomberg.

На прошлой неделе "Роснефть" предложила покупателям на тендере от нуля до 180 тысяч тонн нафты с поставкой из Находки или Восточного порта с сентября по декабрь этого года, впервые указав евро по умолчанию в качестве валюты платежа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144068
 
 
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