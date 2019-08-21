 "Роснефть" отчиталась о падении прибыли из-за скандала с загрязнением нефти

По данным компании, чистая прибыль "Роснефти" во втором квартале составила 194 млрд рублей ($3 млрд) по сравнению с 228 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Выручка компании за квартал составила 2,1 триллиона рублей, оставшись на том же уровне, что и в прошлым году, а прибыль до вычета процентов, налогов износа и начисленной амортизации (EBITDA) составила 515 млрд рублей по сравнению с 565 млрд рублей годом ранее.

Компания объявила дивиденды за первое полугодие в размере 15,34 рубля на акцию, или 50% от чистой прибыли компании.

"Роснефть" также сообщила, что с начала 2019 года финансовый долг и торговые обязательства упали на 14%, или более чем на 800 млрдв рублей. Чистый долг и торговые обязательства снизились на 157 млрд рублей в первом полугодии 2019 года.

Ранее "Роснефть,, на долю которой приходится более 40% добычи нефти в России, сообщила, что добыча нефти во втором квартале выросла на 0,3% до 4,62 млн баррелей в день в годовом выражении, но снизилась почти на 3% по сравнению с первым кварталом из-за нефтяного скандала и ограничений по сделке ОПЕК+.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

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"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью дополнительного времени для европейских партнеров на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.

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