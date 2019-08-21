[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.08 27.73
 Власть, Регуляторная политика
  1177  0
Все про:бизнес (288) Кабмин (3297) проверка (295) Гоструд (2)

 Кабмин повторно разрешил Госслужбе труда возобновить проверки бизнеса

Кабинет министров вновь разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить инспекционные проверки предпринимателей, хотя в мае Шестой апелляционный административный суд отменил правительственное постановление, санкционировавшее такие проверки.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Итерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, инспекторы труда имеют право беспрепятственно и без предварительного уведомления в любое время суток (с учетом требований законодательства об охране труда) приходить с инспекционными посещениями в любые производственные, служебные, административные помещения объекта посещения, ознакомляться с любыми документами, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

Читайте также: Кабмин утвердил новую редакцию правил проверок бизнеса для Госслужбы труда

Как сообщалось, ранее Государственная служба труда утратила возможность проводить инспекционные проверки предпринимателей, поскольку 14 мая Шестой апелляционный административный суд в ходе рассмотрения иска главы Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергея Доротича отменил соответствующее правительственного постановление.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144065
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гройсман Донбасс Кабмин Киев НАБУ Нацполиция Россия суд Трамп
 
 
 
 
 
 вверх