 Грузоперевозки по железной дороге с начала года снизились на 2%

Об этом свидетельствуют данные АО "Укрзализныця", обнародованные на сайте Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как указывается в сообщении, больше всего ж/д путями было перевезено железной и марганцевой руды – 42,2 млн тонн (+4,7%) и каменного угля – 22,6 млн тонн (-5,7%).

Зерна и продуктов перемола за январь-июль 2019 года ж/д транспорт перевез 21,4 млн тонн (+24,8%), химических и минеральных удобрений – 2,4 млн тонн (+24%), нефти и нефтепродуктов – 2,1 млн тонн (+6,4), кокса – 2,6 млн тонн (-13,7%), черных металлов – 11,5 млн тонн (-4%), лома черных металлов – 1,5 млн тонн (-16,4%).

Лесных грузов за указанный период было перевезено 0,6 млн тонн (-59,5%), цемента – 3,1 млн тонн (-5,8%), строительных материалов – 16,6 млн тонн (-22,8%), других грузов – 26,5 млн тонн (+2,1%).

Госстат отмечает: показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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