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 Нацбанк обнародовал проект стратегии развития финансового сектора до 2025 года

Национальном банк Украины (НБУ) обнародовал проект Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года и приглашает участников финансовых рынков, экспертов и международных партнеров присоединиться к обсуждению документа.

Предложения будут собираться через веб-страницу Стратегии на официальном сайте Нацбанка до 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Целью Стратегии является обеспечение дальнейшего реформирования и развития финансового сектора Украины в соответствии с ведущими международными практиками и реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины", – отмечается в сообщении.

В разработке проекта Стратегии приняли участие представители НБУ, Кабинета министров, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В качестве приоритетных направлений развития финансового сектора в проекте Стратегии определено: укрепление финансовой стабильности; содействие макроэкономическом развитию и росту экономики; развитие финансовых рынков; расширение финансовой инклюзии; внедрение инноваций в финансовом секторе.

Как отмечают в НБУ, по каждому из указанных направлений сейчас определяются стратегические цели, на которые будут направлены усилия регуляторов финансовых рынков, а также количественные и качественные индикаторы их достижения.

Ожидается, что подготовка проекта стратегического документа после сбора и обработки всех предложений и утверждение Стратегии завершится до конца текущего года.

Как сообщалось, в мае 2019 регуляторы финансового рынка подписали Меморандум с целью совместной разработки пятилетней стратегии развития финансового сектора. Для достижения этой цели была создана межведомственная рабочая группа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144052
 
 
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