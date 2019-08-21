 Добыча энергетического угля на шахтах ДТЭК Ахметова достигла 13 миллионов тонн

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга, передает БизнесЦензор.

В том числе, почти 11 млн тонн угля газовой марки добыли на шахтах Западно-Донбасского угольного бассейна, входящих в состав "ДТЭК Павлоградуголь". Еще более 2 млн тонн – на рудниках "ДТЭК Добропольеуголь".

"Ежемесячно мы добываем около двух миллионов тонн угля газовой марки для украинских ТЭС", – рассказал директор по добыче угля "ДТЭК Энерго" Михаил Барабаш.

Всего до конца года горняки ДТЭК планируют добыть более 23 млн тонн угля.

Кроме того, ДТЭК также законтрактовал 300 тыс. тонн газового угля из Южной Америки.

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Как сообщалось, по данным Минэнергоугля, в целом угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2019 года сократили добычу на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – до 17,87 млн тонн.

В том числе добыча коксующегося угля сократилась на 8,9% – до 3,3 млн тонн, энергетического – на 6,1%, до 14,57 млн тонн.

При этом угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за семь месяцев текущего года сократили добычу на 13,8% (на 340 тыс. тонн) – до 2,13 млн тонн, в том числе добыча энергетического угля упала на 25,5%, до 1,64 млн тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, не сообщает о производственных результатах своей деятельности, начиная с сентября 2018 года.

По данным ДТЭК, добыча угля марок Г и ДГ на украинских предприятиях холдинга в 2018 году выросла на 5,3% или на 1,22 млн тонн – до 24,13 млн тонн, что стало самым высоким годовым показателем в истории компании.

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" в 2017 году произвели 86,1% от общего производства энергетического угля в стране, которое составило 28,11 млн тонн.

"ДТЭК Энерго" – операционный холдинг в структуре энергетического холдинга ДТЭК, обеспечивающий замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы СКМ, акционером которой является Ринат Ахметов.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко заявил, что компания намерена минимизировать импорт угля, максимально загружая свою тепловую генерацию углем собственных шахт.

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