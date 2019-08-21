 Члены набсовета "Укроборонпрома" разошлись во мнениях насчет смены главы концерна

Об этом заявил претендент на главу фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Арахамия, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет прозрачный конкурс, с привлечением многих людей, в том числе, наших зарубежных партнеров, которые имеют к этому отношение и много помогали Украине", – сказал он.

Арахамия отметил, что, по его личному мнению, стоит назначить пока временно исполняющего обязанности главы "Укроборонпрома", чтобы уже разбирать те проблемы, которые есть, и параллельно проводить нормальный конкурс.

По словам представителя партии, такой конкурс произойдет не ранее чем через два месяца.

"Я имею в виду объявление конкурса, отбор. Это же у нас государственная должность", – сказал Арахамия.

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Как сообщалось, ранее глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус заявил, что на должность главы правления "Укроборонпрома" уже отобрано три кандидата, которые проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента.

По данным Цензор.НЕТ, ранее премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Тимофеев ранее возглавлял "Смарт Холдинг" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, В начале июля президент Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.

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