 Госгеонедр выставила на аукцион еще 5 нефтегазовых участков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает БизнесЦензор.

"Государственная служба геологии и недр выставила на пятый нефтегазовый электронный аукцион в "ProZorro.Продажи" специальные разрешения на пользование пятью нефтегазоносными участками в Харьковской, Полтавской и Луганской областях. Общая площадь месторождений составляет почти 700 кв. км, срок действия спецразрешений – 20 лет. Пятый нефтегазовый электронный аукцион состоится 30 октября 2019 года", – уточнил председатель Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

Нефтегазовый участок в Харьковской области попробуют продать за 254,58 млн грн. Начальная стоимость остальных четырех участков – от 1,5 млн до 7 млн грн.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно нему, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Экспериментальный проект, целью которого является проверка эффективности открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами, продлится до 1 декабря 2019 года.

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