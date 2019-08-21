 Кабмин утвердил последний документ для запуска Экспортно-кредитного агентства

Соответствующая норма содержится в правилах работы ЭКА, утвержденных правительством на заседании в среду, 21 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Страховая выплата составляет не более 90% суммы внешнеэкономического договора (контракта) или экспортного кредита в случае наступления некоммерческого риска и не более 85% в случае наступления коммерческого риска", – сказано в проекте постановления правительства.

Кроме этого, правила обязывают ЭКА на своем сайте ежеквартально публиковать информацию о заключенных договорах.

Как сообщалось, ранее Минэкономразвития указывало, что утверждение положения о правилах страхования, перестрахования и предоставления гарантий ЭКА позволит начать учреждению уставную деятельность.

Напомним, в феврале 2018 года Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития осуществить частное размещение его акций.

В ноябре 2018 года правительство назначило Игоря Пульваса исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

Ранее первый вице-премьер Степан Кубив заверял, что агентство заработает в начале 2019 года.

Согласно закону "Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования" №1792-VIII, набсовет ЭКА формируется на конкурсном основании в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. При этом конкурсная комиссия, которая будет избирать членов набсовета, должна состоять из 11 лиц: шести от представителей государства, троих - от международных организаций (по одному - от Всемирного банка, ООН и ОСЭР) и двух - от общественных объединений.

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