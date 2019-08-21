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 Водителям евроблях подготовят новые правила растаможки авто (обновлено)

Создана рабочая группа для подготовки законопроекта о новых правилах растаможки автомобилей на иностранных номерах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам совещания по вопросам растаможки автомобилей на иностранной регистрации под председательством заместителя министра Юрия Лавренюка, передает БизнесЦензор.

В совещании также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, который избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа".

Как отмечается в сообщении, с 22 августа вступают в силу штрафы для водителей и владельцев автомобилей на иностранном регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Однако ранее президент Владимир Зеленский заявил о планах отсрочить введение штрафных санкций.

"По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должен разработать новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей. Рабочую группу будет возглавлять Владислав Криклий", – сказано в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры поддерживает указанные инициативы и способствовать их реализации.

В свою очередь Рябошапка в ходе совещания пообещал, что президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов для водителей евроблях на первом заседнии Врховной Рады, передает пресс-служба главы государства.

"Сейчас этот законопроект является приоритетным и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", – пообещал Рябошапка.

По словам замглавы ОП, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей, и установления пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

"Действующее законодательство несовершенно. Во многих случаях его невозможно реализовать. Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", – добавил Рябошапка.

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Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины еще на 90 дней.

Напомним, в мае Верховная Рада уже отсрочила введение штрафных санкций (вплоть до конфискации авто) для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее – до 21 мая).

До этого, с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто. Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144020
 
 
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 Топ комментарии
 
Цирк, снова рынок автомобилей в чтупор вводят. Люди, которые полсушали государство и честно оплатили налоги поставив на укр. учёт свои евробляхи, оказывается былы лохи. А те кто и дальше в тихаря незаконно ездит нарушает и успешно скрывается от правил ПДД ещё получают отсрочку и возможность еще занизить розмитнення... кидалово, которое гоыорит о том что налоги платят только ждурауи в нашем стране!
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Нові правила - для тих хто ввозитеме ПІСЛЯ затвердження цих правил.
А усі інші - до каси для сплати платежів, що були на день ввезення.
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Акц́из (фр. accise, від лат. accidere - урізати) - один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем).
Акциз зазвичай встановлюється на високорентабельні та монопольні товари і в теорії вилучає частину надприбутків які отримуються від продажу подібної продукції.

Никакого акциза не может быть при покупке авто, тем более бушного. Это первый тест на совковость мышления экономического блока.
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Ну, может придумают что-то получше, чем от Южаниной.
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Нові правила - для тих хто ввозитеме ПІСЛЯ затвердження цих правил.
А усі інші - до каси для сплати платежів, що були на день ввезення.
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Зебилов-бляхеров красиво так макнули, а они даже сразу и не догнали этого. Ничего с завтрашнего дня на дорогах поймут по чем в Одессе рубероид.
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Акц́из (фр. accise, від лат. accidere - урізати) - один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем).
Акциз зазвичай встановлюється на високорентабельні та монопольні товари і в теорії вилучає частину надприбутків які отримуються від продажу подібної продукції.

Никакого акциза не может быть при покупке авто, тем более бушного. Это первый тест на совковость мышления экономического блока.
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Цирк, снова рынок автомобилей в чтупор вводят. Люди, которые полсушали государство и честно оплатили налоги поставив на укр. учёт свои евробляхи, оказывается былы лохи. А те кто и дальше в тихаря незаконно ездит нарушает и успешно скрывается от правил ПДД ещё получают отсрочку и возможность еще занизить розмитнення... кидалово, которое гоыорит о том что налоги платят только ждурауи в нашем стране!
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кинули те, кто двадцать лет это бабло на карман ложил
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Каков поп, таков и приход. Вот это настоящая "вслать барыг":

"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.

Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."

И весь этот банкет при том, что согласно реестров в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины. Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.

Так что он своих хорошо понимает, а все остальные - лохи.
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Думаю, после єтого Зе-команда увидит первое реальное снижение своей популярности, т.к. абсолютное большинство людей против потакания жуликам и криминалу
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Какая еще растаможка на иностранных номерах? Въехал, растаможил и одновременно получил украинские номера. И не будет никаких иностранных номеров (кроме временного пересечения или транзита). И четко оговорить и транзит и временный вввоз.
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большей херни мне не приходилось слышать. Водителям евроблях подготовят новые правила растаможки авто - Цензор.НЕТ 1224 вас надо всех в заповедник согнать
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Сколько говорили: не старше 5 лет. И что мы видим? Украину превратили в европейскую автосвалку. А на дорогах сотни тысяч мудаков на технически неисправных развалюхах совершают тысячи ДТП, еще и со смертями! Думайте, жопоголовые законодатели.
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Новый закон нужен,но и те хитрожопые которые ввезли бляхи и до сих пор не расстаможили,должны уплатить штрафы по полной и полную расстаможку.А уже после принятия закона ввозить по новым правилам.
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Интересен максимальный штраф в 170 тысяч гривен или конфискация ТЗ,вот и решена проблема евробляхеров куда девать авто,пускай конфисковывают и ломают себе голову что с ними делать.Думаю что никто не сдаст авто в конфискат в рабочем состоянии.
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P.S А потраченые деньги в 1-2 тысяча баксов эти авто уже отработали и даже заработали на владельца.
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