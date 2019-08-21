 Водителям евроблях подготовят новые правила растаможки авто (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам совещания по вопросам растаможки автомобилей на иностранной регистрации под председательством заместителя министра Юрия Лавренюка, передает БизнесЦензор.

В совещании также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, который избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа".

Как отмечается в сообщении, с 22 августа вступают в силу штрафы для водителей и владельцев автомобилей на иностранном регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Однако ранее президент Владимир Зеленский заявил о планах отсрочить введение штрафных санкций.

"По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должен разработать новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей. Рабочую группу будет возглавлять Владислав Криклий", – сказано в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что Мининфраструктуры поддерживает указанные инициативы и способствовать их реализации.

В свою очередь Рябошапка в ходе совещания пообещал, что президент Владимир Зеленский внесет законопроект об отсрочке штрафов для водителей евроблях на первом заседнии Врховной Рады, передает пресс-служба главы государства.

"Сейчас этот законопроект является приоритетным и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада должна поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", – пообещал Рябошапка.

По словам замглавы ОП, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей, и установления пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.

"Действующее законодательство несовершенно. Во многих случаях его невозможно реализовать. Сегодня на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", – добавил Рябошапка.

Читайте также: Повышение штрафов для водителей "евроблях" вступит в силу с 22 августа, – ГФС

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины еще на 90 дней.

Напомним, в мае Верховная Рада уже отсрочила введение штрафных санкций (вплоть до конфискации авто) для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее – до 21 мая).

До этого, с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто. Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram