 Минрегион утвердил новые требования к строительству жилья

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Опубликованы важные строительные нормы, которые касаются каждого – ГСН "Жилые дома". Они позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах, повышают требования к энергоэффективности жилья, их инклюзивности и доступности, регламентирующих обязательные лифты от четвертого этажа, убирают устаревшую норму проектировать радиоточки в каждой квартире, позволяют встраивать общественные заведения на любых этажах и еще много других изменений", – пояснил замминистра.

"Нормы начнут действовать уже с 1 декабря этого года, являются обязательными к исполнению и распространяются на новое строительство, реконструкцию, капремонт и техническое переоснащение жилых домов до 73,5 м включительно. Жилые дома с большей высотой регулируются строительными нормами высотных домов", – добавил Парцхаладзе.

Он напомнил, что с 1 октября прошлого года уже действует ряд важных изменений по проектированию жилых домов:

отменена обязательность устройства мусоропроводов в многоэтажных жилых домах;

разрешено остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании зданий;

введена возможность делать вход до жилых домов без порога и лестницы на уровне тротуара и другие нововведения.

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