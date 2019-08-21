[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.08 27.73
 Регуляторная политика, Недвижимость
  586  0
Все про:жилье (130) строительство (1189) Минрегионразвития (436)

 Минрегион утвердил новые требования к строительству жилья

В Информационном бюллетене Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликованы новые государственные строительные нормы по проектированию жилых домов. Они вводят ряд изменений в строительстве и реконструкции жилья и вступают в силу с 1 декабря этого года.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Опубликованы важные строительные нормы, которые касаются каждого – ГСН "Жилые дома". Они позволяют проектировать кухни-ниши в квартирах, повышают требования к энергоэффективности жилья, их инклюзивности и доступности, регламентирующих обязательные лифты от четвертого этажа, убирают устаревшую норму проектировать радиоточки в каждой квартире, позволяют встраивать общественные заведения на любых этажах и еще много других изменений", – пояснил замминистра.

"Нормы начнут действовать уже с 1 декабря этого года, являются обязательными к исполнению и распространяются на новое строительство, реконструкцию, капремонт и техническое переоснащение жилых домов до 73,5 м включительно. Жилые дома с большей высотой регулируются строительными нормами высотных домов", – добавил Парцхаладзе. 

Он напомнил, что с 1 октября прошлого года уже действует ряд важных изменений по проектированию жилых домов:

  • отменена обязательность устройства мусоропроводов в многоэтажных жилых домах;
  • разрешено остекление балконов и лоджий выше третьего этажа при проектировании зданий;
  • введена возможность делать вход до жилых домов без порога и лестницы на уровне тротуара и другие нововведения.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144019
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гройсман Донбасс Кабмин Киев НАБУ Нацполиция Россия суд Трамп
 
 
 
 
 
 вверх