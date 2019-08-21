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 Кабмин установил единые правила проверки судов на предмет загрязнения воды

Кабинет министров на заседании в среду, 21 августа, принял постановление "Об утверждении Порядка проверки судов, взятия проб воды и проведения их анализа".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, до сих пор отсутствовал единый механизм проверки судов, взятия проб воды и проведения их анализа, что ставило под сомнение правомерность действий контролирующих органов при установлении фактов загрязнения и расчета размера убытков.

Таким образом, отсутствие нормативно-правового акта, который регулирует отношения при установлении источника загрязнения, приводило к негативным последствиям для морской среды и наносило вред имиджу Украины, как морской державы и надежного партнера.

"Следовательно, принятие акта обеспечит эффективное выполнение международных правовых обязательств Украины в сфере охраны окружающей природной среды в части выполнения обязательств, вытекающих из членства Украины в международных организациях, деятельность которых связана с морским и речным транспортом, торговым мореплаванием и обеспечит четкий, единый, прозрачный механизм фиксации факта загрязнения и установления источника загрязнения", – подчеркнул Омелян.

Глава Мининфраструктуры отметил, что теперь определен четкий и единый механизм проверки судов, взятия проб воды и проведения их анализа, установлены требования к процедуре их проведения, а также определены действия администрации морских портов и государственных инспекторов по охране окружающей природной среды при установлении факта загрязнения.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144015
 
 
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