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 Суд обязал НАБУ открыть производство против Порошенко и Климкина

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина по обвинению в злоупотреблении властью.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

О чем конкретно идет речь и кто истец - пока неизвестно. Соответствующее решение Соломенский районный суд Киева принял 15 августа.

Бывший президент и глава МИД пока не комментировали обвинения в свой адрес.

В последние недели Государственное бюро расследований допрашивало Порошенко в качестве свидетеля по делу об избежании уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".

Сам Порошенко отрицает свою причастность к обладанию "Прямым", а производство ГБР назвал "рейдерством и уничтожением свободы слова", "инициатором" которых якобы является бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144004
 
 
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