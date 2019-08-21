 Суд вернул "Укрэнерго" линию электропередач в Румынию

Ранее эта линия электропередач была внесена в качестве вклада в совместную деятельность по договору между "Укрэнерго", консорциумом "Южная энергетическая компания" и венгерской компанией EMFESZ Kft, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НЭК.

"Ранее ЛЭП стала вкладом компании в совместной деятельности с целью восстановления этой межгосударственной линии для расширения возможностей экспорта электроэнергии. Однако, из-за бездействия Консорциума, ЛЭП не была восстановлена, а большая часть ее повреждена", – пояснили в компании.

В то же время линия остается в собственности государства на правах хозяйственного ведения НЭК "Укрэнерго", и компания имеет все необходимые разрешительные документы на право пользования земельными участками по трассе линии.

"Возвращение линии 750 кВ Южно-Украинская АЭС - Исакча позволит "Укрэнерго" начать работы по проекту совместного интереса с Энергетическим сообществом ЕС (Project of mutual interest - PMI) по строительству подстанции 750/400 кВ "Приморская" с межгосударственной ВЛ 400 кВ Приморская - Исакча. Он позволит увеличить мощность интерконнектора с Румынией в 1000-1200 МВт, повысит надежность электроснабжения юга Украины и Молдовы и снимет ограничения выдачи мощности генерации из ВИЭ в регионе", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что целесообразность восстановления ЛЭП 750 кВ Южно-Украинская АЭС - Исакча с переводом ее на класс напряжения 400 кВ (напряжение 750 кВ является нетипичным для сетей ENTSO-E) была подтверждена в ходе исследований процессов интеграции электросетей и рынков электроэнергии стран причерноморского региона. Проект также поддерживает румынский системный оператор Transelectrica.

Ориентировочная стоимость строительства – 226 млн евро при софинансировании международных финансовых организаций. Ожидаемое завершение реализации проекта – 2026 год.

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Напомним, в октябре 2007 года НЭК "Укрэнерго" и компания EMFESZ Kft ("Первое Венгерское газово-Энергетическое Общество с ограниченной ответственностью") создали Консорциум "Южная энергетическая компания" с целью реабилитации части ЛЭП 750 кВ Южно-Украинская АЭС - Исакча (Румыния) от Молдавской ГРЭС (Молдова) к подстанции Исакча.

Линия проходит по территории Приднестровья и Молдовы, ее протяженность украинской территории составляет 226 км. Доля НЭК "Укрэнерго" в Консорциуме составила 25% и была оформлена как вклад совместной деятельности в виде ЛЭП 750 кВ Южно-Украинская АЭС - Исакча. При этом имущество (ЛЭП) оставалось государственной собственностью, закрепленное за НЭК "Укрэнерго" на праве хозяйственного ведения.

ЛЭП 750 кВ Южно-Украинская АЭС - Исакча была введена в эксплуатацию в 1986 году и осуществляла экспортные поставки электроэнергии в Румынию. Став членом UCTE (сейчас - ENTSO-E), румынский системный оператор ужесточил требования к правилам работы своей энергосистемы, из-за чего экспорт электроэнергии стал технически невозможным. С 1996 года линия была отключена.

Восстановление ЛЭП в существовавших тогда условиях способствовало стабильному функционированию южной части энергосистемы Украины, а также позволило бы обеспечить передачу электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Румынию. Кроме того, проект предусматривал строительство вставки постоянного тока на украинской границе с Румынией для экспорта электроэнергии по европейским стандартам и требованиям европейского энергообъединения UCTE.

Однако Консорциум так и не обеспечил восстановление линии. Кроме того, большая часть ее была повреждена.

В дальнейшем Консорциум самоустранился от выполнения своих обязанностей, а в декабре 2012 года фактически прекратил свою деятельность.

Учитывая это НЭК "Укрэнерго" в 2018 году подала иск в Хозяйственный суд Одесской области о расторжении договора и возврате украинского участка ЛЭП 750 кВ Южно-Украинская АЭС - Исакча компании и в августе получила положительное решение.

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