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 Ротшильд купил аэропорт Кишинева

Новым владельцем международного аэропорта столицы Молдовы Кишинева стал Натаниэль Ротшильд - представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца 18-го века.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Пресс-служба аэропорта отменила, что аэропорт Кишинева "произвел потрясающее впечатление на мистера Ротшильда" - младшего из "четырех детей и единственного сына лорда Джэйкоба Ротшильда и Серены Мэри Данн, внучки сэра Джэймса Данна, канадского финансиста и магната".

Личное состояние Натаниэля Ротшильда журнал Forbes в 2012 году оценил в $1 миллиард.

Аэропорт Кишинева в 2013 году был передан в концессию компании Avia Invest. По сообщению портала unimedia.info, структура Ротшильда NR Investments, занимающаяся вложениями в недвижимость, приобрела 95 процентов акций этой компании. Сумма сделки не уточняется.

Советник премьер-министра Молдавии Кристина Бужор заявила, что согласия властей на сделку не требовалось, поскольку это не предусмотрено концессионным контрактом.

В Молдове уже много лет не утихает скандал вокруг передачи аэропорта компании Avia Invest. От прокуратуры требуют возбудить уголовные дела в отношении ряда высокопоставленных молдавских чиновников из-за предполагаемых нарушений при сдаче аэропорта в концессию. В числе прочего речь идет о подозрении в незаконном присвоении госимущества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143997
 
 
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