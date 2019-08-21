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Все про:Германия (681) облигации (612) евробонды (265)

 Германия разместила еврооблигации с рекордно низкой доходностью

Германия разместила 30-летние гособлигации с самой низкой доходностью в своей истории – этот показатель составил минус 0,11% годовых.

Как сообщает Bloomberg, объем размещения составил 824 млн евро, хотя планировалось продать облигации на 2 млрд евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Технически размещение можно назвать провалом, но я лично не сильно беспокоюсь по этому поводу, поскольку инвесторы всегда могут просто купить облигации потом, им не обязательно участвовать в аукционе", – отметил старший аналитик Danske Bank Йенс Петер Соренсен.

Доходность европейских государственных облигаций находится под давлением в последнее время на фоне слабых инфляционных ожиданий и ухудшающихся прогнозов экономического роста, а также на ожиданиях объявления масштабных стимулирующих мер со стороны Европейского центрального банка.

Как отмечает агентство, германские госбонды всех сроков погашения на данный момент имеют отрицательную доходность, то есть, по сути, инвесторы доплачивают государству за возможность дать ему в долг.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143996
 
 
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