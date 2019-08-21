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 Власть, Регуляторная политика, Финансы
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 Кабмин передал администрирование налогов новой Налоговой службе (обновлено)

Кабинет министров полноценно запустил Государственную налоговую службу, возложив на нее функции по реализации налоговой политики, госполитики по администрированию ЕСВ, а также в сфере борьбы с правонарушениями налогового законодательства.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, свидетельствуют материалы, которым располагает агентство Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего распоряжения, треть персонала уже переведена из Государственной фискальной службы в налоговую.

Как уточняет пресс-служба Министерства финансов, своим распоряжением Кабмин передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, по работе в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и по другим вопросам.

"Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечения осуществления ГНС полномочий и выполнения функций, определенных Положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением Кабмина от 6 марта №227, завершено", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минфине, распоряжение вступает в силу с момента опубликования. Государственная фискальная служба прекратит свое функционирование после того, как завершится процесс формирования Государственной таможенной службы.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы так же эффективно пройдем этап отделения Государственной таможенной службы, после чего обе структуры начнут выполнять свои функции в соответствии с их стратегий, активно привлекать профессиональных людей через прозрачные конкурсы, в результате чего мы получим налоговую и таможню европейского образца", – прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщалось, ранее сама новосозданная Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Все региональные управления Государственной налоговой службы зарегистрированы в качестве юридических лиц.

Напомним, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС).

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143989
 
 
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