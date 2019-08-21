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Все про:Газ (3663) газохранилище (284) Укртрансгаз (609) отопительный сезон (329)

 Запасы в газохранилищах являются наивысшими с 2012 года, – "Укртрансгаз"

Госкомпания "Укртрансгаз" сообщает, что запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют 17,4 млрд кубометров и являются наибольшими с 2012 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня запас газа в украинских ПХГ составляет 17,4 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем с 2012 года", - сообщает "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз прекратил закачку газа уже в 4 из 10 подземных хранилищ в связи с достижением плановых объемов на 2019 года - на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопопивском ПХГ.

Режим закачки продолжается на 6 других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

"Всего к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года", - сообщает "Укртрансгаз".

Запасы в газохранилищах являются наивысшими с 2012 года, – Укртрансгаз 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143982
 
 
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Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопопивском ПХГ____________________там где пахнет газом и большими деньгами, "декомунизация" не уместна...
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