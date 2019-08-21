 Запасы в газохранилищах являются наивысшими с 2012 года, – "Укртрансгаз"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня запас газа в украинских ПХГ составляет 17,4 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем с 2012 года", - сообщает "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз прекратил закачку газа уже в 4 из 10 подземных хранилищ в связи с достижением плановых объемов на 2019 года - на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопопивском ПХГ.

Режим закачки продолжается на 6 других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

"Всего к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года", - сообщает "Укртрансгаз".