[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.08 27.73
 Коммунальные услуги
  77  0
Все про:Львовщина (114) Новости компаний (987)

 "Львовгаз" теряет квалифицированные кадры из-за низких зарплат

За 7 месяцев из компании "Львовгаз" уволились 200 сотрудников. Причина потери квалифицированных кадров - низкие зарплаты. Такая ситуация вызвана "замороженными" тарифами на распределение газа, которые с конца 2016 года не пересматривает НКРЭКУ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаза" сообщает БизнесЦензор.

"На сегодня средний уровень заработной платы в АО "Львовгаз" на 30% меньше, чем в энергетической отрасли. Средняя зарплата работника компании составляет 8407 грн, в то же время средняя оплата труда в промышленности в области - 10 500 грн. Поэтому, опытные работники ищут более оплачиваемую работу", - сообщает компания.

"Расходы на оплату труда работников нашей компании заложены в тарифе на распределение природного газа, который является составляющей цены на газ. Структура тарифа определяется и устанавливается НКРЭКУ. С конца 2016 года государственный регулятор не просматривал его", - отмечает председатель правления АО "Львовгаз" Юрий Войсович.

"Сейчас у нас открытыми остаются 345 вакансий, а это 11% от среднесписочной численности. Наиболее востребованные профессии: слесари по эксплуатации, монтеры ЭХЗ, сварщики, водители и машинисты экскаваторов", - сказал он.

"Все обращения газораспределительных предприятий Украины в НКРЭКУ по установлению экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ, пока остаются без рассмотрения", - сообщает "Львовгаз".

На прошлой неделе в АО "Львовгаз" состоялись открытые обсуждения проекта тарифа на распределение природного газа на 2019 год. Протокол результатов обсуждения направлен для рассмотрения НКРЭКУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143967
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоммунальные услуги
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Донбасс Зеленский Киев Нацполиция Россия суд таможня Укроборонпром
 
 
 
 
 
 вверх