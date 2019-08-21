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Все про:Moody's (90) Tesla (203)

 Moody's улучшила прогноз рейтинга Tesla

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг американского производителя электромобилей Tesla на уровне "B3", а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании на уровне "Caa1", улучшив прогноз по ним до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Корпоративный рейтинг Tesla на уровне "B3" отражает обеспечение компанией массового производства Model 3 после преодоления значительных сложностей в области производства и сборки", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает от компании обеспечения экономической эффективности производства, снижения издержек и увеличения валовой маржи автопроизводства. Moody's также отмечает адекватное состояние ликвидности компании.

"Рейтинг может быть повышен, если Tesla сможет продемонстрировать устойчивую прибыльность и положительный свободный денежный поток в свете планов быстрого расширения бизнеса в Европе и Китае. Компания также должна будет поддерживать адекватное состояние ликвидности для поддержки более высокого рейтинга", — отмечает агентство.

При этом Moody's добавляет, что одним из факторов понижения рейтинга может стать неспособность компании реализовать свои инициативы по расширению бизнеса в Европе или Китае.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143959
 
 
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