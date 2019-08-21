 Транспортные предприятия Украины сократили перевозку пассажиров на 6,1%, – Госстат

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 62,6 млрд пасс./км, что на 4,3% превышает этот показатель за январь-июль прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом за семь месяцев текущего года воспользовалось 91,9 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,6% меньше, чем в январе-июле-2018, а услугами автомобильного транспорта - 1,055 млрд пассажиров (на 5,5% меньше).

Авиационный транспорт нарастил перевозку пассажиров на 11,2% - до 7,6 млн чел.

Кроме того, по данным Госстата, в январе-июле 2019 года трамваями воспользовалось 359,8 млн пассажиров (сокращение на 10% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), метрополитеном - 411,3 млн (сокращение на 1,6%), троллейбусами - 548,3 млн (падение на 8,9%).

Перевозка пассажиров водным транспортом увеличилась на 14,3% по сравнению с январем-июлем 2018 года - до 0,4 млн чел.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.