 Суд арестовал имущество подозреваемого в финансировании терроризма менеджера "Мотор Сичи"

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Предприятие находится на временно неконтролируемой территории Донецкой области, его руководство подозревают в финансировании группировки "ДНР".

Директором предприятия является Александр Недашковский.

Согласно материалам ходатайства следователей СБУ, после 7 апреля 2014 года директор и начальник финансового отдела "СМЗ" приняли решение о продолжении деятельности обособленного подразделения АО "Мотор Сич" — "Снежнянский МЗ" на территории, которая временно подконтрольна террористической организации "ДНР".

Одновременно, с целью скрыть причастность должностных лиц обособленного подразделения к финансированию террористической организации и оплаты СМЗ, так называемых, "налогов и других обязательных платежей" в "Центральный республиканский банк ДНР" (ЦРБ ДНР), была внедрена схема проведения операций, которые имеют признаки бестоварных, с субъектами предпринимательской деятельности, которые находятся как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. Все эти компании контролировались одним и тем же человеком, который объявлен в розыск.

Среди предприятий, с которыми сотрудничало СМЗ, в тексте судебного решения называются ЧП "Содействие", ООО "Донуглемет", ООО "Торговые системы", ООО "Медея" и другие субъекты хозяйствования. С ними, в частности, заключались договора, которые имеют признаки бестоварных, на покупку товаров (например, керосина, ГСМ и др.) и переводились денежные средства на счета этих компаний.

Согласно официальной информации, владельцем ООО "Донуглемет" является Дмитрий Автономов, который объявлен в розыск Управлением СБУ в Донецкой области.

В начале 2019 года "Радио Свобода" сообщало, что Автономов был арестован боевиками на территории оккупированного Донбасса. Его называли человеком, приближенным к бывшему "министру доходов и сборов ДНР" Александру Тимофееву, который покинул Донецк после убийства Александра Захарченко.

Согласно судебному решению, после того, как перечисленные компании получали средства от СРЗ, аналогичная сумма в наличной форме вносилась доверенными лицами Автономова на счета "ЦРБ ДНР" в так называемый "бюджет ДНР" в качестве оплаты так называемых "налогов и единых взносов" обособленным подразделением — "Снежнянский МЗ" АО "Мотор Сич".

Согласно решению суда, через представителей Автономова предприятие оплатило в гривнах и российских рублях эквивалент около 5,5 млн грн. Всего же в 2015 году СМЗ в "ЦРБ ДНР" заплатил "налогов" на сумму 32,066 млн российских рублей, что соответствует 12,05 млн грн.

19 июля 2019 года в отношении директора СМЗ составлено уведомление о подозрении о совершении преступления, предусмотренного ч.2 с. 258−5 УК Украины "Финансирование терроризма".

Об этом в июле сообщала пресс-служба СБУ. На "Мотор Сичи" тогда связывали это заявление с предвыборной кампанией.

Однако следствием было установлено, что руководитель снежнянского предприятия владеет домом и гаражом. "Следователь отмечает, что указанное имущество, которое принадлежит подозреваемому, подлежит аресту с целью обеспечения возможной конфискации имущества", — говорится в тексте судебного решения.

14 августа 2019 года судья Шатилова приняла решение об аресте указанного имущества, которое подлежало немедленному выполнению следователем. Однако подозреваемый имел 5 дней на подачу апелляции в Донецкий апелляционный суд.

В январе прошлого года сообщалось, что Снежнянский МЗ передан в управление иностранной компании.

"Мотор Сич" (Запорожье) — один из крупнейших мировых производителей авиационных двигателей. о недавних пор предприятие контролировал его почетный президент народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев. На досрочных парламентских выборах Богуслаев не смог стать нардепом.

На прошлой неделе стало известно, что государство в лице одного из предприятий концерна "Укроборонпром" станет владельцем 25% акций "Мотор Сичи". При этом контрольный пакет акций получат китайские инвесторы.

В 2016 году крупные пакеты акций предприятия были проданы иностранным компаниям. В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский райсуд Киева арестовал сконцентрированные в собственности пяти офшоров 41% акций "Мотор Сич".