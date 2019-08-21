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Все про:ветеринария (5) продажа (1006) Bayer (4)

 Bayer продаст ветеринарное подразделение за $7,6 миллиардов

Elanco Animal Health во вторник договорилась о покупке подразделения по производству ветеринарных препаратов немецкого концерна Bayer в рамках сделки суммой $7,6 миллиарда, которая позволит американской компании создать второй по величине в мире бизнес в сегменте и расширить присутствие в интернете.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Elanco сообщила, что ожидает закрытия сделки, расчеты в рамках которой будут осуществляться деньгами и акциями, к середине 2020 года.

Компании сообщили, что Bayer получит $5,3 миллиарда деньгами и $2,3 миллиарда акциями Elanco по цене $33,60 за акцию - средней за 30 дней по состоянию на 6 августа.

Elanco сообщила, что эта сумма соответствует 68 миллионам акций, или доле около 18,2% по данным Refinitiv. Однако количество акций может увеличиться или уменьшиться - максимально на 7,5% - в зависимости от динамики акций Elanco на дату закрытия.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143938
 
 
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