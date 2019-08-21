 Трамп выступил за возвращение РФ в Большую восьмерку

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Думаю, было бы гораздо более уместным, если бы Россия была среди членов, включая G8, потому что многие вопросы, которые мы обсуждаем, касаются России", - сказал Трамп.

Он отметил, что поддержал бы восстановление формата Большой восьмерки (G8), а в случае поступления подобного предложения он бы "с большой симпатией" отнесся бы к этому.

Участие России в клубе развитых стран мира, который до 2014 году собирался в формате G8, прекратили в ответ на аннексию Крыма. С тех пор клуб вернулся к предыдущему формата - G7. Сейчас членами Большой семерки являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года.

В этом году саммит лидеров G7 пройдет с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице.

Трамп уже не впервые высказался за возвращение России в клуб Большой семерки. В прошлом году правительства многих стран G7 не поддержали идею Трампа.