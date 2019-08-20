 Новый глава Всемирного банка едет в Украину

Как сообщается в пресс-релизе Всемирного Банка, это будет первый визит Дэвида Малпасса в Украину после его назначения на этот пост, передает БизнесЦензор.

В пятницу, 23 августа, глава Всемирного Банка планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, Дэвид Малпасс намерен провести встречи с министром финансов, председателем Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

"Во время визита господин Малпасс будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития и создания новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в начале августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в этом году обязательно проведет земельную реформу. Этот вопрос ранее неоднократно поднимал Всемирный Банк.

Напомним, в апреле Совет исполнительных директоров Всемирного Банка утвердил заместителя министра финансов США по международным вопросам Дэвида Мелпаса президентом международной финансовой институции.

Известно, что Дэвид Мелпас является сторонником Дональда Трампа. Во время президентских выборов в США он консультировал избирательную кампанию нынешнего президента.

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