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Все про:железная дорога (390) импорт (910) Россия (4050) дизтопливо (524)

 Украина возобновила импорт дизтоплива из России по железной дороге

Одесская компания "Евростандарт" начала импортировать дизельное топливо из России по железной дороге.

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор.

В начале второй декады августа "Евростандарт" оформил импорт 2,6 тыс. тонн дизтоплива от компании "Орскнефтеоргсинтез", управляющей Орским НПЗ (Оренбургская область РФ).

Поставки осуществлялись через аффилированную с "Евростандартом" компанию Cantarell Trading (Кипр).

С июня 2017 года для поставок дизтоплива в Украину российским компаниям необходимо разрешение Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК), а с июня 2019 года -  также и ежемесячное разрешение от Минэкономразвития РФ.

Орское ДТ последний раз поступало в Украину в августе-октябре 2018 года. Тогда в адрес компании "Укрэнерджи" было отгружено примерно 6 тыс. тонн.

Как сообщалось, с 1 августа Украина ввела пошлины на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс", после чего прокачка по трубопроводу была приостановлена. Вместо этого отгрузки были перенаправлены в Гомель, где трубопроводный ресурс переваливается в жд/цистерны с последующей отправкой в Украину.

Ранее поставки российского дизтоплива по железной дороге осуществляла компания "Укрэнерджи", работающая с ресурсом "ЛУКОЙЛа". Однако в августе она не получила от российских властей разрешения на экспорт в Украину.

Компания "Евростандарт" (Одесса) является одним из крупнейших импортеров дизтоплива через морские порты. В 2018 году она поставила в Украину 114 тыс. тонн топлива из которых 100 тыс. тонн - морским транспортом. В первом полугодии 2018 года импорт составил 80 тыс. тонн из которых по морю - 56 тыс. тонн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143881
 
 
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Бестолковый правитель Гройсман,когда прекратишь торговлю с АГРЕССОРОМ ?Уже шестой год не можете (или не хотите,скорее всего) найти др.пути для обеспечения страны. Неужели непонятно,что кормишь убивающих твою страну (или не твою?)
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Добавка:тебе же мешал Порошенко, действуй - теперь же не мешает !
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