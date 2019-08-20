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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:ГТС (178) Укртрансгаз (609) НКРЭКУ (703) Кривенко Оксана (38)

 На сертификацию нового оператора ГТС Украины нужно 4 месяца, – НКРЭКУ

Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на рассмотрение заявки о сертификации нового оператора газотранспортной системы (ГТС) необходимо около четырех месяцев.

Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы рассмотреть (пакет документов, – ред.) и принимать какие-либо дальнейшие решения необходимо около четырех месяцев с момента подачи заявки", – сказала Кривенко.

Глава регулятора добавила, что после принятия решения о сертификации, соответствующие документы будут поданы на рассмотрение Секретариата Энергетического Сообщества.

Кривенко уточнила, что помимо времени на рассмотрение заявки на сертификацию, регулятору также необходимо время на утверждение тарифов для нового оператора.

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Как сообщалось, ранее директор созданного "Укртрансгазом" в рамках проведения анбандлинга ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью БизнесЦензор заявлял, что компания готовит к подаче документы на сертификацию и получение тарифа новым оператором. Этот процесс необходимо завершить до 1 января 2020 года.

Напомним, в начале февраля 2019 года АО "Укртрансгаз" в рамках реализации "дорожной карты" анбандлинга зарегистрировал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), необходимое для начала юридического отделения от "Нафтогаза" функций по транспортировке.

С 1 июля ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" переданы функции оператора ГТС.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143877
 
 
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Це ж стіки бамажок. Історичної ваги труд.
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