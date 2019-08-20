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 Импорт автогаза упал на треть после введения пошлин на топливо из России

Объемы импорта сжиженного газа за 18 дней августа сократились на 33% – до 62,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом июля (95,6 тыс. тонн).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

При этом августовский импорт за 18 дней на 3% превышает объем поставок за такое же количество дней июня.

Как отмечается, указанные объемы не включают в себя 6,8 тыс. тонн бутана, которые за этот период получило нефтехимическое предприятие "Карпатнефтехим".

В частности, прямые поставки автогаза из России за 18 дней августа сократились на 36% – до 21,3 тыс. тонн с 33,3 тыс. тонн за такой же период июля. Импорт из Беларуси за этот период сократился на 14,4% – до 21,1 тыс. тонн. Импорт из Казахстана за 18 дней августа составил 14,1 тыс. тонн, что на 5% меньше чем за 18 дней июля (14,8 тыс. тонн).

Ввоз автогаза через западную границу сократился в 2,5 раза – с 15,1 тыс. тонн за 18 дней июля до 6 тыс. тонн за 18 дней августа.

Поставки по морю сократились с 6,9 тыс. тонн – до 1,9 тыс. тонн.

Как отмечают в "А-95", снижение поставок было прогнозируемым, поскольку почти весь 2019 год украинский рынок испытывал избыток ресурса, пик которого пришелся на июль. Профицит стимулировал резкий обвал цен, из-за которого трейдеры сократили поставки. В результате, к средине августа на рынке образовался небольшой дефицит и цены перешли к росту.

Так, за последнюю неделю (13-20 августа), оптовые цены автогаза на ГНС выросли в среднем на 10% (на 1700 грн за тонну) – до 20 190 грн/т. В этот же период произошел рост котировка СУГ на белорусско-польской границе примерно на $20/т до $350/т.

Как сообщалось, с 1 августа в отношении импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа (СУГ, автогаз) установлена специальная пошлина в размере 1,75%, с 1 октября она увеличится до 3%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143871
 
 
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Все санкции против России почему то бьют по украинцах!
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