 Нефьодов спрогнозировал полноценный запуск новой Таможенной службы в конце сентября

Об этом Нефьодов заявил журналистам после встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины 20 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чтобы полноценно она (Гостаможслужба) заработала, Кабмин должен принять решение о возложении обязанностей. Если все будет по плану, то новое правительство, которое будет сформировано в сентябре, приблизительно в конце сентября или в самом начале октября может возложить на нас такие функции. И мы официально заработаем", – сказал Нефьодов.

По его словам, Кабмин 21 августа может утвердить создание территориальных органов Государственной таможенной службы, а на следующей неделе начнется перевод первых сотрудников из Государственной фискальной службы в таможенную.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы начнем перевод первых людей в центральный аппарат. Если все будет хорошо и все пойдет по плану, на следующем заседании, то есть уже завтра, Кабмин согласует нам создание территориальных органов", – сказал глава Гостаможслужбы.

Он отметил, что рассчитывает на согласование Министерством финансов на этой неделе штатного расписания и предельной численности службы. Таким образом, через месяц центральный аппарат будет полностью сформирован.

"Из положительного: за первый месяц работы я не увидел неожиданных проблем", – сообщил Нефьодов.

В то же время он добавил, что видит два потенциальных риска в ходе реформы таможни: риски для формирования технократического органа и необходимость повышения зарплаты сотрудникам службы.

"Я с нетерпением жду объявления, кто же станет министрами и руководителями центральных органов власти", – отметил глава Гостаможслужбы.

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