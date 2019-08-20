 Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

Об этом глава правительства страны заявил в Сенате 20 августа, выступая с речью о политическом кризисе в стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Нынешний кризис нанес непоправимый ущерб правительству, которое заканчивает свою работу",–- сказал Конте.

Глава правительства обвинил своего заместителя и министра внутренних дел Маттео Сальвини в безответственных и эгоистичных действиях.

Заявив 8 августа о выходе из правящей коалиции, лидер правопопулистской "Лиги" Сальвини преследовал исключительно "личные интересы и интересы своей партии", подчеркнул Конте. Тем самым глава МВД подверг Италию серьезному риску, добавил премьер.

Маттео Сальвини 8 августа потребовал провести досрочные парламентские выборы. Политик указал, что из-за разногласий между "Лигой" и Движением "5 звезд", усиливающихся в последние месяцы, в парламенте отсутствует правящее большинство. По его мнению, новое голосование является единственной альтернативой той непрочной коалиции, которая проработала всего 14 месяцев.

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