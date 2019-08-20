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Все про:Польша (789) трудовая миграция (172) миграция (67) заробитчане (98)

 Украинцы заняли 90% рынка трудовых мигрантов в Польше

По итогам первого полугодия 2019 года, на работников из Украины приходилось 90% поданных заявлений на трудоустройство для иностранцев в Польше.

В целом в первом полугодии было подано 846 тысяч таких заявлений, что примерно на 13% больше, по сравнению с прошлогодними показателями, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Как отмечает издание, хотя упрощенная процедура трудоустройства касается граждан шести стран (Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины), то, однако, львиная доля – 90% – таких заявлений о трудоустройстве в первом полугодии касалась мигрантов из Украины. На втором месте были белорусы (4%), а на третьем – мигранты из Молдовы.

В целом рост потребности польской экономики в трудовых мигрантах вызван повышенным спросом в польской промышленности и транспортно-логистической отрасли.

Как отмечает глава агентства трудоустройства Personal Service Кшиштоф Ингльот, много польских работодателей уже имеют приспособленные к нуждам работников из Украины системы внутренней коммуникации и требования безопасности и гигиены труда, поэтому выбор именно их в случае недостатка на местном рынке труда становится естественным.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143855
 
 
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Польским пенсионерам повезло, Украинцы заняли 90% рынка трудовых мигрантов в Польше - Цензор.НЕТ 1831 а также ....
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