 Глава Huawei назвал вопросом "жизни и смерти" преодоление ограничений США

Об этом основатель компании Жэнь Чжэнфэй сообщил в обращении сотрудникам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

В сообщении 74-летний Жэнь попросил персонал активно работать над достижением целевых показателей продаж, так как фирма переходит в "боевой режим", чтобы пережить кризис.

"Компания стоит перед моментом жизни и смерти", – говорится в сообщении Жэня.

В сообщении главы компании, бывшего военного, отмечается, что "в первом полугодии наши результаты выглядели хорошо, скорее всего, потому, что наши китайские клиенты сочувствовали и вовремя осуществляли платежи, в результате этого большого объема денежный поток выглядел хорошо, но это не представляет реальную ситуацию".

При этом Жэнь Чжэнфэй выразил уверенность в годовых результатах компании и сказал, что ей необходимо "тратить деньги и решить проблему непрерывности производства" путем наращивания стратегических инвестиций, в том числе в оборудование.

Согласно записке, Huawei, в которой работает почти 190 тысяч человек, реформирует свою деятельность по всему миру.

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Как сообщалось, накануне министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американское правительство продлит отсрочку, предоставленную Huawei Technologies, которая позволяет китайской фирме продолжать закупать продукцию американских компаний, чтобы обслуживать существующих клиентов.

При этом министр сообщил, что включит 46 дочерних структур Huawei в черный список экспортеров.

Напомним, с мая 2019 года Huawei находится под санкциями: американским компаниям запрещено работать с корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от внешних угроз.

В июле министр торговли США Уилбур Росс говорил, что США намерены смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

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