[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.69
 Недвижимость
  284  0
Все про:реконструкция (141) ремонт (758) тендер (1213) Prozorro (841) закупки (989)

 Национальный художественный музей заказал ремонт здания за 70 миллионов

Национальный художественный музей Украины 16 августа по результатам тендера заказал ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение" противоаварийные ремонтно-реставрационные работы в своем здании на 69,39 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 капитально отремонтируют и реставрируют здание музея по ул. Грушевского, 6 в Печерском районе Киева. Это памятник архитектуры и градостроительства национального значения "Здание музея древностей и искусств, 1897-1900 годов".

Предусмотрен ремонт крыльца, лестницы, фасадов, скульптур, постаментов и подпорных стен, замена оконных блоков, монтаж подъемной платформы и благоустройство. Работы на 42% суммы выполнит субподрядчик ООО "Энерго Инжиниринг" Евгения Деркача и Артема Максимова.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет десять лет. На заработную плату пойдет 12,17 млн грн или 18% общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 791 тыс. грн.

Цена сделки на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 73,68 млн грн.

Читайте также: Больница Академии наук закупила элитные окна по 82 тысячи за штуку. ФОТО

Основателем и директором столичной "СРФ "Возрождение" является киевлянин Ярослав Граужис, который был внештатным помощником экс-нардепа от Партии регионов Юлии Ковалевой. Он владеет ООО "Современное строительство" с Еленой Колесник, Ольгой Мельничук, Сергеем Петриченко, Сергеем Салабаем, Еленой Суходольской, Виталием Парфенюком и Александром Бугаем.

Также Граужис входил в правление ЗАО "Киевская межобластная специальная научно-реставрационная проектно-производственная мастерская", которым владеет ООО "Ремонтно-реставрационное предприятие "Украина-Реставрация" Елены и Татьяны Колесник.

Им принадлежит единственный конкурент победителя тендера – ООО "Киевское межобластное специальное научно-реставрационное проектно-производственное управление", которое с 2016 года получило подрядов Госуправления делами по реставрации Мариинского дворца на 611,65 млн грн. Эти двое также работали в корпорации "Укрреставрация" задолго до того, как одну из ее составляющих – ПАО "Укрреставрация" – взяла под контроль команда Януковича в лице тогдашнего руководителя ГУД Андрея Кравца.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143847
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимость
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Вовк_Павел Донбасс Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия суд Укроборонпром
 
 
 
 
 
 вверх