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 Суд арестовал владельца сгоревшей гостиницы в Одессе без права внесения залога

Киевский райсуд Одессы во вторник избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога владельцу одесской гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному.

Решение суда на заседании зачитал судья Вадим Иванчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – сообщил судья.

Согласно определению следственного судьи, этот срок в 60 суток исчисляется с момента фактического задержания подозреваемого, то есть с 19:13 17 августа. Таким образом, арест прекращает свое действие в 19:13 15 октября.

Прокурор требовал для Черного 60 суток ареста без залога.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф в ходе судебного заседания заявил о готовности взять владельца гостиницы на поруки. Но суд отклонил такое предложение.

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Как сообщалось, 18 августа следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области задержали фактического владельца отеля "Токио Стар".

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа 2019, в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводной в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.

После этого президент Владимир Зеленский среди виновников трагедии назвал владельца заведения Вадима Черного.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143843
 
 
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