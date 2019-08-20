 Суд арестовал владельца сгоревшей гостиницы в Одессе без права внесения залога

Решение суда на заседании зачитал судья Вадим Иванчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – сообщил судья.

Согласно определению следственного судьи, этот срок в 60 суток исчисляется с момента фактического задержания подозреваемого, то есть с 19:13 17 августа. Таким образом, арест прекращает свое действие в 19:13 15 октября.

Прокурор требовал для Черного 60 суток ареста без залога.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф в ходе судебного заседания заявил о готовности взять владельца гостиницы на поруки. Но суд отклонил такое предложение.

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Как сообщалось, 18 августа следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области задержали фактического владельца отеля "Токио Стар".

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа 2019, в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводной в Одессе произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Пострадали десять граждан.

После этого президент Владимир Зеленский среди виновников трагедии назвал владельца заведения Вадима Черного.

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