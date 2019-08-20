[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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Все про:тарифы (804) Укрэнерго (378) НКРЭКУ (703)

 Нацкомиссиия снизит тариф "Укрэнерго" на диспетчеризацию на 10% с 1 октября

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, может снизить с 1 октября тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по диспетчеризации на 10% – до 8,04 грн/МВт-ч.

Соответствующие решение об утверждении к общественному обсуждению проекта постановления принято на заседании комиссии 20 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно подготовленному к общественному обсуждению тексту проекта, снизить тариф предлагается за счет пересмотра показателей, на основании которых он формировался. Речь, в частности, идет об увеличении прогнозируемого объема передачи электрической энергии на 23,5% – 66,970 млн МВт-ч и уменьшении объемов производства э/э на 7,4% – до 74 млн МВт-ч.

Как сообщалось, НКРЭКУ 16 августа одобрила к обсуждению проект постановления о снижении с 1 октября 2019 года тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии почти в два раза – до 159,30 грн/МВт-ч.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3143842
 
 
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