 Нацкомиссиия снизит тариф "Укрэнерго" на диспетчеризацию на 10% с 1 октября

Соответствующие решение об утверждении к общественному обсуждению проекта постановления принято на заседании комиссии 20 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно подготовленному к общественному обсуждению тексту проекта, снизить тариф предлагается за счет пересмотра показателей, на основании которых он формировался. Речь, в частности, идет об увеличении прогнозируемого объема передачи электрической энергии на 23,5% – 66,970 млн МВт-ч и уменьшении объемов производства э/э на 7,4% – до 74 млн МВт-ч.

Как сообщалось, НКРЭКУ 16 августа одобрила к обсуждению проект постановления о снижении с 1 октября 2019 года тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии почти в два раза – до 159,30 грн/МВт-ч.

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